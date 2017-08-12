Намолот в Беларуси перешагнул рубеж в 4 млн тонн

Новости Беларуси. Уборочная кампания преодолела очередной знаковый рубеж по намолоту зерна. Белорусский каравай уже весит свыше четырех миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлеборобы проводят в поле весь световой день, максимально задействована и техника.

Жатва прибавляет с каждым днем, даже не смотря на палящее солнце. В Бресте 12 августа и вовсе из-за жары объявлен красный уровень опасности. И, тем не менее, убрано уже больше половины всех площадей.

Впереди Брестский и Минский регионы – в их копилке по миллиону тонн.

К лидерам приближаются хозяйства Гродненской и Гомельской областей. Далее Витебск и Могилев, которые позже всех включились в страду. Но сухая погода помогает им наверстать упущенное. К слову, у аграриев есть еще чуть больше недели, чтобы собрать урожай хлеба. Завершить жатву до 20 августа поручил Президент.