Нападение в Минске: 42-летний пьяный мужчина, угрожая ножом, требовал деньги у таксиста

Новости Беларуси. Опасный пассажир. Минувшей ночью пьяный мужчина напал с ножом на таксиста. Водитель смог выбежать из машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На помощь прибыли сотрудники Департамента охраны.

Татьяна Моисеева, официальный представитель Заводского РУВД:

Как стало известно, на одном из остановочных пунктов по Партизанскому проспекту мужчина подошёл к таксисту, чтобы воспользоваться услугами. Сел в автомобиль на заднее сидение, после достал нож и требовал деньги. Водителю такси удалось выйти из машины и позвонить в милицию.

Задержанным оказался 42-летний минчанин. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Нападавшему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.