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Напавший на сотрудника минского метро россиянин приговорён к трём месяцам ареста

09.02.2018 - 10:14

Новости Беларуси. Суд Первомайского района постановил обвинительный приговор напавшему на инспектора метрополитена 38-летнему мужчине.

Как сообщает на странице в Facebook помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян, обвиняемый является гражданином Российской Федерации. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК. Нападавшему назначено наказание в виде трёхмесячного ареста.

Обвиняемый должен будет возместить пострадавшему имущественный ущерб суммой 64,28 белорусских рублей, а также компенсировать моральный ущерб, который был оценен в 1000 белорусских рублей. Помимо этого придётся уплатить государственную пошлину в доход государства в размере 76,71 белорусских рублей и процессуальные издержки в сумме 0,09 белорусских рублей.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в предусмотренном законодательством порядке.

Инцидент произошёл осенью 2017 года. Нетрезвый мужчина попытался пройти на станцию метро «Уручье», но был задержан инспектором метрополитена. Для разрешения конфликта была вызвана милиция. Гражданин ушёл, но позже вернулся и напал на инспектора.

Мужчина ударил пострадавшего кулаком в лицо и ногой в живот.

Нападавший был задержан – подробности здесь.

Фото: УСК по Минску

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