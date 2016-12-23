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Напавший в ТЦ «Европа» с бензопилой подросток признан вменяемым

23.12.2016 - 09:56

Новости Беларуси. Молодой человек, который с бензопилой набросился на людей в ТЦ «Европа» в Минске, признан вменяемым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета Беларуси.

Напомним, трагедия в Минске произошла в субботу вечером 8 октября. Молодой человек ворвался в торговый центр с бензопилой и топором и нанес смертельные травмы одной из посетительниц.

Ранее сообщалось, что в 2014 году он проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Решение о массовом убийстве с особой жестокостью молодой человек принял давно. В октябре этого года он намеревался совершить аналогичное деяние по месту учебы, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него причинам.

Мотивом преступления, по его словам,

послужило разочарование в самом себе, отвращение к человечеству, депрессивное настроение.

Что побудило 17-летнего подростка из благополучной и обеспеченной семьи взять бензопилу и убить человека? (здесь подробности).

Резня в ТЦ «Европа»

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