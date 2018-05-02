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Наращиваем потенциал по линии разведки. Валерий Вакульчик об общественной безопасности Беларуси

02.05.2018 - 17:28

Новости Беларуси. Борьба с коррупцией, разведка и общественная безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это темы уже другой рабочей встречи Президента 2 мая. С докладом Александр Лукашенко принял председателя КГБ Валерия Вакульчика.

Глава государства оценил высокую эффективность Комитета госбезопасности в борьбе с коррупцией, защите экономической безопасности страны – это одна из важнейших задач ведомства. В то же время есть специфические вопросы, которые в силах эффективно решать специалисты только этой структуры. В первую очередь, речь идет о разведке, контрразведке, антитеррористической деятельности и защите конституционного строя.

Президент поинтересовался, какие новые формы и методы работы в этих направлениях используют белорусские специалисты. На встрече обсуждали и вопросы общественной безопасности, актуальность которых особенно возрастает накануне и во время проведения массовых мероприятий.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Мы наращиваем, прежде всего, по линии разведки потенциал, применяем новые формы и методы работы для получения результатов – прежде всего, информации о тех событиях, которые оказывают внешнее влияние на безопасность нашей страны.

Глава государства также обсудил с председателем КГБ и кадровые вопросы. Отдельно Александр Лукашенко поручил по возможности информировать белорусов о результатах деятельности органов госбезопасности.

Наращиваем потенциал по линии разведки. Валерий Вакульчик об общественной безопасности Беларуси

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