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Народному артисту Беларуси, автору музыки к фильму «Тихие троечники» Валерию Иванову – 70 лет

04.01.2018 - 18:33

Новости Беларуси. Известному композитору и народному артисту Беларуси Валерию Иванову 4 января исполнилось 70. Свои поздравления юбиляру направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Кириллович уроженец Могилевщины. Настоящая популярность к автору музыки пришла почти 40 лет назад после фильма «Тихие троечники». Его композицию «Ты, да я, да мы с тобой» напевал весть Союз. Полюбились также мелодии «Пахнет чабрец», «Раз да разок ...», «Играть, так играть». Как не раз признавался сам автор, вдохновение он черпает из национального фольклора.

Народному артисту Беларуси, автору музыки к фильму «Тихие троечники» Валерию Иванову – 70 лет

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