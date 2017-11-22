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Народной артистке Беларуси Людмиле Златовой 80 лет

22.11.2017 - 09:44

Новости Беларуси. Белорусский зритель впервые увидел ее в образе Джильды в опере «Риголетто», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на сцене театра оперы и балета она исполнила более 30 ролей.

Сопрано с красивым теплым тембром вместе с железной дисциплиной помогли ей стать настоящей звездой белорусской оперы.

Виктор Скоробогатов, заслуженный артист Республики Беларусь:
У меня складывалось впечатление, что она готова вообще всегда, в любой момент времени к работе на сцене. Каждая репетиция была крайне ответственной ситуацией для нее. Каждый момент своего существования она была артистка. Профессионал с высокой буквы.

Сегодня в  честь 80-летия народной артистки на сцене Большого театра Беларуси дают «Царскую невесту».

Партию Марфы исполнит российская оперная дива Надежда Павлова. А в образе Григория Грязного выступит заслуженный артист Республики Беларусь Станислав Трифонов.

Народной артистке Беларуси Людмиле Златовой 80 лет

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