﻿ Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей

27.12.2017 - 17:49

Новости Беларуси. Белорусские врачи, освобожденные из плена в Ливии, прибыли в Москву. В аэропорту Внуково их встретили дипломаты и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Здота и Инна Бабуш работали в Ливии по контракту с 2010 года. Однако когда их трудовое соглашение истекло, они не смогли покинуть страну. В октябре 2017 супругов задержали вооруженные люди. Они отобрали у наших соотечественников документы и продолжительное время удерживали их в заточении.

Сергей Здота:
Нас хотели заставить продлить контракт, оставить работать. В этой стране посольство Беларуси нет, посольства России нет. И на самом деле это была очень активная, очень интенсивная и очень слаженная работа министерств иностранных дел России и Беларуси.

Содействие в освобождении оказывал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщается также, что вместе с белорусами была освобождена группа россиян. Уже совсем скоро Сергей и Инна окажутся на родине. Для этого подготовлены все необходимые документы.

Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии
Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии
Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии
Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии
Руководство банка наградило сотрудников Могилевского УВД, которые освободили заложников
Руководство банка наградило сотрудников Могилевского УВД, которые освободили заложников
Захвативший заложников в мадридском банке мужчина сдался полиции
Захвативший заложников в мадридском банке мужчина сдался полиции
В Мадриде вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В Мадриде вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился
В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился
В Испании грабители банка устроили перестрелку с полицией и захватили заложников
В Испании грабители банка устроили перестрелку с полицией и захватили заложников
В Армении вооруженный ножом мужчина захватил заложников в детском саду
В Армении вооруженный ножом мужчина захватил заложников в детском саду
Все новости по теме Захват заложников
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru