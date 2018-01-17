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«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели

17.01.2018 - 23:33

Новости Беларуси. Коммунальщикам метель проблем пока не создает: почти полтысячи рабочих (только в Минске) убирали снежные завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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На отсутствие работы мастера не жалуются, но и на внезапную зиму – тоже.

Рабочие:
Мы готовы, видите – чистим. Это же моя работа! Поэтому готовы.

Мы и до снега работаем, и когда снег выпадает работаем. Машины ездят, посыпают солью дороги.

Круглосуточно, а теперь и усиленно, работают дорожники. Улицы Минска убирают почти 400 единиц специальной техники (это вдвое больше, чем в обычный день).

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети «Горремавтодора»:
Нас такая погода не пугает. Чрезвычайных ситуаций пока не возникает, работаем в штатном режиме. Если погодные условия ухудшатся, мы дополнительно выведем спецтехнику, людей.

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«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели

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