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Наш сын родился здоровым и счастливым: Виктория Азаренко о рождении первенца

20.12.2016 - 20:36

Новости Беларуси. Суперзвёзды белорусского спорта продолжают познавать радость материнства.

Следом за Дарьей Домрачевой аист прилетел и к Виктории Азаренко,

которая сегодня утром родила сына. «Моя самая тяжёлая схватка и моя самая ценная победа. Наш сын родился здоровым и счастливым!».

Такой записью Вика сопроводила первую фотографию с новорождённым в социальных сетях. Отцом ребёнка стал мужчина по имени Билли Маккинг, о котором неизвестно практически ничего, кроме того что он американец, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счастливая мама Виктория Азаренко: первое фото здесь

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