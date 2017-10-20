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Наша модель отличается от зарубежной: почему в Беларуси нельзя применять европейские практики содержания общего имущества?

20.10.2017 - 23:55

Новости Беларуси. Задача семинара – обозначить направление движение коммунальной сферы в целом. В основе не только отечественный, но и зарубежный опыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перенимать бездумно не стоит, но «подсмотреть» удачные решения – вариант разумный.

Геннадий Каленов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости:
В Ките уже несколько десятилетий применяется успешная адаптированная европейская практика. Суть этой практики в установлении правил содержания общего имущества отдельного дома или домовладения до продажи первой квартиры. А при покупке жилого помещения нотариально закрепляет обязательства соблюдать все эти правила (например, не делать перепланировок) и делать все предусмотренные правилами отчисления на содержание общего имущества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда-то, может, и мы подойдем к этому. Но не сегодня, наверное, и не завтра. Тем и отличается наша модель от зарубежной.

Я часто говорю по-народному: бухтеть умеют все. «Мало зарабатываем» и прочее.

Пожалуйста, тебе не 500 долларов, а 1000 – но заплати за все. Детский сад, школа, образование и 100 % коммунальных услуг. И тогда посмотрим, кто выигрывает. Что нам сравнивать в Литвой заработную плату, когда мы здесь такие услуги оказываем населению?

Наша модель отличается от зарубежной: почему в Беларуси нельзя применять европейские практики содержания общего имущества?

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