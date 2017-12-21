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Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната

21.12.2017 - 23:18

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить радость маленьким белорусам. На этот раз Ивенецкий дом-интернат распахнул двери для Снегурочки и Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 воспитанников дома-интерната – это дети с ограниченными возможностями, и ребята, которые остались без родителей. Поздравить педагогов и воспитанников приехал глава спортивного ведомства Александр Шамко. Гости посмотрели яркое представление и подарили сладкие подарки детям.

Елена Петрашкевич, директор ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития»:
Наши дети очень любят гостей. Они сами общительные, они очень активные. Принимают активное участие во всех мероприятиях, не только района, но области и республики. В канун Нового года мы хотим пожелать всем деткам здоровья и всего хорошего, и всем взрослым,

чтобы Новый год принес новую удачу.

Воспитанники Ивенецкго дома-интерната показывают высокие результаты в учебе и спорте. Поддержка, внимание и забота, которыми окружены ребята в эти предновогодние дни, безусловно, стимулирует их на новые достижения.

Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Фото. Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Фото. Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Фото. Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Фото. Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Фото. Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Фото. Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната
Фото. Наши дети очень любят гостей: Александр Шамко навестил воспитанников Ивенецкого дома-интерната

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