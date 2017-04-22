Наши потомки должны знать – это было в истории: председатель Минского областного объединения профсоюзов об урочище «Куропаты»

Новости Беларуси. Трудились сегодня белорусы и ещё в одном знаковом для каждого из нас месте. В мемориальном комплексе Куропаты представители общественных организаций, молодежь, высаживали молодые саженцы.

Это урочище под Минском является местом массовых захоронений.

Историки и исследователи приводят разные цифры о количестве убитых здесь людей: от 7 до 250 тысяч человек.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Мы тогда в это время не жили, но это наша история. Чтобы наши потомки помнили, знали, что и такое было в истории. Мы должны наводить здесь порядок.

Андрей Пилютик, член аналитической группы РОО «Белая Русь»:

«Белая Русь» выказала свои обязательства:

она будет вести постоянный мониторинг данных территорий и будет систематически проводить данные акции.

Алесь Чахольский, руководитель общественный дирекции Народного мемориала «Куропаты»:

Мы координируем эту деятельность. Признать нужно, что мемориал создан. Здесь практически ничего не нужно делать,

только его убирать, ставить кресты, смотреть за ним.

В последнее время о судьбе Куропат развернулась широкая общественная дискуссия. В частности, во время круглого стола, который прошел в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня». Ученые и журналисты сошлись во мнении:

Куропаты, как Хатынь и Тростенец, заслуживает быть местом общенациональной памяти и скорби.

В Беларуси объявлен конкурс проектов на создание мемориала.

А в самом урочище решено оставить только лес,

чтобы больше не нарушать уважительную тишину этого места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.