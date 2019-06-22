Александр Лукашенко на церемонии открытия II Европейских игр: «Настало время ярких побед»

Новости Беларуси. Быть у истоков создания Европейских игр – честь для Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия в Минске II Европейских игр.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
Дорогие друзья!
Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры.
Приветствую участников состязаний, гостей Минска, всех, кто следит за открытием игр у экранов телевизоров и в сети Интернет, кто находится в самом центре события – здесь, на нашем легендарном стадионе «Динамо».
Сегодня мы зажжём Пламя мира – символ Европейских игр, история которых ещё только начинается. И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта.
Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью – красивой, гостеприимной и уютной.
Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие – это не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние нашей души.
Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, – это образ жизни белорусов.
И мы дарим это всё вам!
В ближайшие 10 дней всем нам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу лучших атлетов за медали и путёвки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта.
Хотел бы отдельно обратиться к участникам состязаний. Представлять свою страну на этих играх – большая честь и величайшая ответственность для каждого из вас. Ваша победа станет национальным достоянием, личный рекорд – предметом гордости всего народа.
А мы все вместе, жители 50 государств-участников II Европейских игр, будем искренне восхищаться победителями, радоваться за тех, кто заслуженно поднимается на пьедестал, поздравлять их и благодарить за эмоции, подаренные яркими выступлениями. Такими эмоциями, которые нам сегодня подарили в день открытия этих игр. И я не могу не поблагодарить всех тех, кто сегодня в этот поздний вечер радовал нас – белорусов, гостей Минска, те миллионы людей, которые смотрят нас по телевизору, в сети Интернет. Я благодарю персонально Игоря Крутого и его команду за то, что они рискнули на такое действо и создали его.
Такие моменты объединяют народы. А значит, великая олимпийская миссия предоставлять арену для мирного честного соперничества атлетов и государств всегда будет актуальной и востребованной.
Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки. Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы.
Всем атлетам желаю успешных выступлений, тренерам – выдержки и терпения, болельщикам – ярчайших впечатлений.
Пусть огонь, как и национальный белорусский символ – «папараць-кветка», согреет наши сердца светом добра, вдохновит на благородные свершения во имя мира на Земле.
Объявляю II Европейские игры открытыми!
В добрый путь!
Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото
Новости Беларуси. Карина Козловская стала третьей в промежуточном протоколе в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука в первый день Европейских игр в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наталья Юнаш-Михайлик, СТВ:
Карина, добрый вечер!
Карина Козловская, участница II Европейских игр 2019 года:
Добрый вечер.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Как настроение, самочувствие? Прочувствовала себя участницей II Европейских игр?
Карина Козловская:
Самочувствие хорошее. Участницей, конечно же, себя прочувствовала, потому что прилетели мы в Минск с чемпионата мира, и буквально в этот же день мы поехали тренироваться. Поэтому в Минске я уже достаточно долго.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Говорят, дома и стены помогают. Ты с этим утверждением согласна, или все-таки есть какое-то давление?
Карина Козловская:
Есть давление: не хочется разочаровать свою семью, своих близких. Хочется показать лучший результат, который я могу. Хочется показать, что я могу, хочу, достойна этого. Но есть давление, есть ответственность. Именно что ответственность на плечах. Я стараюсь просто об этом не думать.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Кто болел за тебя?
Карина Козловская:
За меня болеют все мои друзья, моя семья, все мои близкие люди. Поддержка у меня есть, и я рада этому.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Как оценили результат родители?
Карина Козловская:
Гордятся, что я справилась с волнением, что я смогла показать хороший результат. Я знаю, что я могу лучше, но были некоторые условия, которые все-таки помешали результату.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Были погрешности, ты их сама заметила и надо провести работу над ошибками?
Карина Козловская:
Да.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Уже провела?
Карина Козловская:
В процессе.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Но завтра уже продолжаются соревнования.
Карина Козловская:
Завтра мы будем стрелять командные соревнования, и нас можно будет увидеть в прямом эфире. Там мы будем бороться за выход в финал.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Карина, ты сейчас третья в дуэльной сетке. Удалось ли хорошо пристреляться на этой арене? Было удобно и комфортно, или все-таки были моменты, когда нужно было как-то пристраиваться?
Карина Козловская:
На этой поляне мы стреляем с 19 числа, поэтому времени было достаточно много. Но сегодня был довольно сложный ветер. Ветер достаточно сильно влияет на результат, поэтому бывали моменты, когда мы просто не понимали, что происходит.
Наталья Юнаш-Михайлик:
А, это погода виновата?
Карина Козловская:
Да.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Кстати о погоде: не помешала ли 30-градусная жара?
Карина Козловская:
У нас был Кубок мира в Турции, и там была жара ближе к 40 градусам, поэтому здесь 30 градусов не так серьезно ощущаются, и это скорее как легкое лето. Поэтому не так сильно.
Подробнее в видеоматериале.