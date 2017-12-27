Настольный теннис. Командный чемпионат Беларуси. 1 тур. Женщины

|Настольный теннис. Командный чемпионат Беларуси. 1 тур. Мужчины
|Лидер сборной Беларуси по настольному теннису Владимир Самсонов не выступит на командном ЧЕ в Люксембурге
|На чемпионат по настольному теннису в Дюссельдорфе поедут 8 белорусских спортсменов
|Мужская сборная Беларуси по настольному теннису пробилась в высший дивизион чемпионата Европы
|Второй тур командного чемпионата Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске
|Международный турнир по настольному теннису «Belarus Open-2017» завершился в Минске
|Чемпионат Беларуси по настольному теннису продолжается в Минске
|Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннис стартовал в Минске 15 марта