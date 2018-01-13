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«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую

13.01.2018 - 18:37

Новости Беларуси. В Силичах открыли самую длинную трассу (протяженность почти километр) – и это несмотря на бесснежную зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, на спусках снега достаточно. Покрытие обеспечивают специальные пушки, работающие круглосуточно.

Поэтому любители активного отдыха на склонах с самого утра. Есть возможность кататься и на специальной учебной трассе. Осваивать профессиональные навыки новичкам помогают инструкторы. Особое внимание – безопасности лыжников. К следующим выходным в центре откроют еще первую и детскую трассы.

Дарья Мавропуло-Столяренко, отдыхающий центр (Россия):
Вначале немного сложновато. А когда уже научишься, то легко. Можно ехать очень быстро, с ветерком. Так очень весело, что можно немного побояться.

Аркадий Тарасевич, лыжник:
Настроение очень хорошее. Ты приходишь, покатался, подышал морозным, свежим воздухом. Возвращаешься домой оздоровившийся. Настроение зашкаливает и хочется в следующий раз, опять.

Силичи уже давно называют Белорусской Швейцарией. Каждый год в центр приезжает большое количество туристов, в том числе и иностранцы – из Нидерландов, Китая, Ирана и России. Только за этот месяц курорт посетили уже более 7000 человек.

«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
Фото. «Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
Фото. «Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
Фото. «Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
Фото. «Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую

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