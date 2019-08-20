Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»
Новости Беларуси. О подробностях закрытой части совещания главы государства с правоохранительным блоком страны журналистам рассказала пресс-секретарь Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По ее словам, разговор получился откровенный и жесткий. Но возможность высказаться и представить свою позицию по обозначенным вопросам была у каждого участника.
Наталья Эйсмонт также сообщила, что Александр Лукашенко потребовал от силовиков справедливого отношения к людям. К тому же контроль за качеством работы всей системы внутренних дел будет многократно усилен.
Владимир Матвеев, корреспондент Белорусского телеграфного агентства:
Наталья Николаевна, после сегодняшнего совещания с правоохранителями и нелицеприятных вещей, которые, как я знаю, как и обозначил Президент, прозвучали, некоторые из наших коллег поспешили сделать вывод о том, что власть смягчает свои требования. И связали это – сейчас модно так делать – с предстоящими избирательными кампаниями.
Вы были и на закрытой части совещания, слышали разговор, знаете итоги. Скажите, насколько справедливы звучащие высказывания?
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Да, я действительно присутствовала на совещании от начала до конца. А это, как вы все знаете, три с половиной часа непростого, откровенного и зачастую жесткого разговора. Поэтому хочу сказать однозначно: те, кто поспешили увидеть здесь какие-то грядущие послабления или тем более какую-то пиар-кампанию, они просто недооценивают ситуацию и не знают нашего Президента.
Что это означает? Это означает главное: что требовательность с сегодняшнего дня будет только возрастать, причем требовательность по всем фронтам.
Наверное, две главные непреклонные истины можно выделить по итогам сегодняшнего обсуждения из всего того, что говорил глава государства. Первое: к бандитизму, коррупции, ко всем иным проявлениям нарушения закона отношение будет прежнее и даже еще жестче. То есть послаблений не будет. Кто бы что ни увидел, тем, кому место в тюрьме, должны быть и будут в тюрьме, это однозначно. Второе: порядочные люди пострадать не должны, справедливость здесь действительно ключевое слово, и на это не раз обращал внимание Президент. И в этом плане будет многократно усиливаться контроль за качеством работы правоохранительных органов. Я подчеркиваю: контроль за качеством работы, а это и есть та самая справедливость.
Дмитрий Семченко, заведующий отделом политических обозревателей телеканала ОНТ:
Наталья Николаевна, на открытой части совещания Президент неожиданно для нас, для журналистов рассказал о неприглядных фактах в работе силовиков. Интересно, как строилось дальше совещание, реакция участников самого совещания и что происходило на закрытой части.
Наталья Эйсмонт:
Да, я это тоже хочу подчеркнуть особо. Президент сегодня рассекретил, наверное, один из самых закрытых документов, который поступил к нему после тщательной проработки соответствующих структур. То есть это то, что, говоря простым языком, накопали сами же правоохранители.
Президент не остановился, вы слышали, на конкретных каких-то фактах, не конкретизировал ничего, дабы не увести разговор в обсуждение каких-то частных примеров, частных случаев. Главной целью было конкретизировать и назвать именно проблемы, назвать недостатки и потребовать от присутствующих объяснения по этим проблемам и по этим недостаткам.
Высказаться в ходе совещания, в ходе его закрытой части, была возможность абсолютно у каждого участника. Многие ею воспользовались. Свою оценку ситуации, в частности, дали и глава Администрации Президента, и госсекретарь Совета безопасности, иные участники. В частности, председатель Верховного суда много говорил о работе Следственного комитета, обозначал недостатки, высказывал замечания, высказывал предложения, какой бы хотелось видеть работу следствия и где есть резервы для усовершенствования этой работы.
Ну а Президент отдельно обращался к губернаторам, так как это его первые представители на местах. И здесь жесткое требование главы государства: они должны видеть ситуацию, они должны видеть перегибы и своевременно информировать о них Президента. В Беларуси народная власть, она должна и будет видеть интересы народа. Это ключевой посыл главы государства участникам совещания.
Владимир Матвеев:
А как вы сформулировали итоги совещания – к чему пришли по результатам обсуждения?
Наталья Эйсмонт:
Вы знаете, это ни в коем случае не громкие слова: для правоохранительной системы нашей страны сегодня действительно был исторический момент, серьезный поворот в их работе. Вы знаете отношение нашего Президента к коррупции, к экономическим преступлениям, к любым другим нарушениям закона. Поэтому с сегодняшнего дня спрос будет не то что прежним, он будет возрастать, как будет возрастать и давление.
К бандитам будут относиться исключительно как к бандитам. Ну а те замечания и недостатки, которые были выявлены и озвучены сегодня – их будут просто выжигать каленым железом.
Президент, подводя итог, отметил, что в целом в нашей стране выстроена неплохая система работы правоохранительных органов. Но от руководителей он требует не закрывать глаза на имеющиеся негативные проявления, ликвидировать все узкие места. И самое главное: за каждым фактом видеть судьбу человека.
«Справедливое должно быть отношение к людям». Президент отметил существенные недостатки в правоохранительной системе Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил существенные недостатки в правоохранительной системе. Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном качеству работы правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первостепенная задача силового блока страны – защита права человека и справедливое к нему отношение. Президент подчеркнул, что в основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация и доверие к власти. Доверять люди должны в том числе и правоохранительной системе. Ведь это один из главных показателей эффективности, профессионализма и законности действий всех сотрудников силовых органов.
Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти
Большой разговор с силовиками глава государства анонсировал еще на прошлой неделе. По его результатам работа всей правоохранительной системы должна кардинально измениться в лучшую сторону, будут устранены недостатки, которые выявили в ходе подготовки к этому совещанию.
Александр Лукашенко обозначил ключевые проблемы в сфере: от качества следствия до злоупотребления служебными полномочиями и оказания давления на судейский корпус. Отдельное внимание глава государства обратил на необходимость наличия достаточной доказательной базы при расследовании коррупционных преступлений. Президент делает акцент на неотвратимости наказания, ведь «неприкасаемых» в Беларуси нет. Вместе с тем важно помнить о презумпции невиновности. Ни один невиновный человек не должен пострадать от действий правоохранителей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня не рядовое совещание у Президента. И по всем фактам мы должны принять соответствующие решения. Эти факты имеют место быть, потому что, во-первых, Комитет государственной безопасности недостаточно работает по своим направлениям. Вам мною и законом предоставлено право – и я от вас требую – обеспечить надзор за ситуацией. И как минимум доложить мне. Я не говорю, что вы плохо работаете, вы недостаточно работаете.
Недостаточно работает оперативно-аналитический центр при Президенте, который контролирует кадровый реестр Президента. Вы не только должны быть чистилищем, знаете, в какой сфере, но и уметь проинформировать вовремя Президента с целью защиты тех людей, которые руководят страной.
Никуда не годна работа Администрации Президента. Кадры надо не только назначать, но и оберегать их. А жуликов и проходимцев надо каленым железом вырезать из наших рядов. Еще раз подчеркиваю: справедливое должно быть отношение к людям.
Выводы сказанного мною. Правоохранительные органы должны работать не просто эффективно, а качественно, толково. Чтобы не было никаких претензий, и в основу надо положить не только закон. Вы все почти юристы. Не пропишешь все, что происходит в жизни. Так положите в основу справедливость, так как это уже дело судей больше всего. Не давите на людей излишне. Но, с другой стороны, не прощайте ничего подонкам, негодяям и бандитам. Ибо о стабильности потом в нашем обществе разговора быть не может.
Одно из главных поручений Президента по итогам совещания – продолжить разговор на межведомственном уровне и довести основные посылы до каждого сотрудника.
В стране за годы независимости создана надежная правоохранительная система. Основная задача на сегодня – не ломая устои, искоренить отдельные недостатки, не закрывать глаза на промахи. Во главе угла должны стоять интересы людей. Правоохранители будут менять подходы, стиль и качество своей работы. Действовать для «галочки» и получения нужных статистических показателей не допустимо.