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Наталья Кочанова: будем проводить приемы по личным вопросам, чтобы видеть, как идет работа на местах

16.02.2017 - 17:00

Новости Беларуси. Выездные приемы граждан в регионах станут традиционными. Об этом 17 февраля сообщила глава администрации Президента Наталья Кочанова, проводя такую встречу в Жодинском горисполкоме.

При Администрации создана мониторинговая группа, которая будет проверять, как идет работа с обращениями белорусов.

Многие уже воспользовались возможностью поделиться своими проблемами с чиновниками высокого ранга.

На прием главы Администрации Президента уже пришли более 20 человек.

Сейчас Наталья Кочанова продолжает работать. Среди тем, которые поднимают белорусы, не только нюансы реализации декрета о социальном иждивенчестве (а сегодняшние встречи были анонсированы именно под эту тему). Люди задают самые разные вопросы, которые волнуют их не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Президент еще раз четко поставил задачу о необходимости более серьезной работы по отношению к гражданам. Если люди обращаются, мы должны рассматривать оперативно и объективно те обращения, которые поступают. Поэтому в Администрации Президента создана мониторинговая группа, которая будет выезжать в регионы. Это будет такой традицией:

мы будем выезжать в регионы и проводить приемы по личным вопросам для того, чтобы видеть, как проводится эта работа на местах.

Но есть еще один вопрос, который я всегда озвучиваю.

Когда люди обращаются в вышестоящие инстанции – это неправильно.

На местах руководители местных органов власти, руководители предприятий и организаций должны решать эти вопросы. Конечно, есть такие вопросы, которые надо решать на республиканском уровне, и это правильно. Но вместе с тем – это показатель работы местных органов власти.

Наталья Кочанова: будем проводить приемы по личным вопросам, чтобы видеть, как идет работа на местах

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