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Наталья Кочанова: «Надо относиться к людям с пониманием, чтобы услышать боль, с которой они обращаются»

22.06.2017 - 23:28

Новости Беларуси. Местные органы власти должны эффективнее выстраивать работу с обращениями граждан и принципиально подходить к решению проблем населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом уверена глава Администрации Президента Беларуси.

Наталья Кочанова сегодня провела выездной прием граждан в Стародорожском районе. 

Поговорить о наболевшем пришли 25 человек. Некоторые приехали из Гомельской, Брестской и Могилевской областей, а также из Минска.

Вопросы, с которыми обратились белорусы, касались урегулирования земельных споров, работы системы ЖКХ, неисполнения судебных решений, развития бизнеса.

Однако в общении выяснилось, что многие приехали с последней надежной о помощи.

А ведь ряд проблем можно решить и на местном уровне.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Понимаем, что это крайняя инстанция. Когда люди обращаются к главе государства в надежде на то, что им помогут, их услышат. Держать на контроле все обращения, которые поступают к нам.

Местные органы власти должны понимать, что человек приходя, это вынужденная мера, значит его волнует этот вопрос.

Надо относиться с пониманием к людям, чтобы услышать их боль, с которой они обращаются.  

Выездные приемы руководства Администрации Президента дают хорошую возможность оценить работу местных органов власти. Такая практика в Беларуси будет продолжена.

Наталья Кочанова: «Надо относиться к людям с пониманием, чтобы услышать боль, с которой они обращаются»

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