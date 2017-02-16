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Наталья Кочанова: Президент чётко поставил задачу о необходимости более серьёзной работы с гражданами

16.02.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Напрямую о наболевшем. Глава Администрации Президента Наталья Качанова провела прием граждан в Жодино.

Подобные встречи представители власти проводят во всех регионах страны.

Несколько десятков жителей города автомобилестроителей воспользовались возможностью рассказать о насущном. Причем, преобладают не только вопросы, касающиеся реализации декрета о социальном иждивенчестве, но и другие актуальные вопросы.

Наталья Качанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь: 
Президент ещё раз чётко поставил задачу о необходимости более серьёзной работы по отношению к гражданам: если люди обращаются,

мы должны рассматривать оперативно, объективно те обращения, которые поступают.

Поэтому в Администрации Президента создана мониторинговая группа, которая будет выезжать в регионы. Это будет традицией. Будем выезжать в регионы, проводить приемы по личным вопросам для того, чтобы видеть, как проводится эта работа на местах.

Приемы граждан в рэгионах продолжатся и 17 февраля, а также на следующей неделе – 23 и 24 февраля.

Запись на прием ведется по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в районных исполкомах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 

Наталья Кочанова: Президент чётко поставил задачу о необходимости более серьёзной работы по отношению к гражданам

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