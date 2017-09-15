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Научить ребенка распоряжаться деньгами с детства: минским школьникам подарили азбуку финансовой грамотности

15.09.2017 - 17:28

Новости Беларуси. Время добрых дел. Столичным школьникам подарили азбуку финансовой грамотности. Теперь ребята не хуже взрослых смогут лучше ориентироваться в ценах и тратить с умом, сообщили в программе «Столичные подробности». Образовательный проект уже несколько лет реализует Белагропромбанк.

Агрик:
Я вам здесь всякие интересные штучки рассказываю.

В кошельке у пятиклассницы Светы сегодня пополнение «запасов» карманных денег. Девочка помогала с уборкой урожая бабушке и по дому родителям. Уверена: грамотное распределение рублей и даже копеек со временем поможет стать миллионером.   

Светлана Шляхова, учащийся ГУО «Гимназия №19»
Нужно экономить. Если ты хочешь телефон, а покупаешь сладости все время, то ты никогда на это не накопишь. Когда я вырасту, половину своих денег, половину своей зарплаты, я буду тратить на своих детей.

«Твои первые финансы» – своеобразный проект успешности для самых маленьких минчан. Белагропромбанк реализовывает его уже несколько лет. Школьники со всей страны получают от банкиров в подарок красочный иллюстрированный сборник с занимательными сказками на белорусском языке.  


Ольга Леченкова, пресс-секретарь ОАО «Белагропромбанк»:
С помощью сборника рассказов «Твае першыя фінансы» Белагропромбанк старается поддержать интерес ребенка, детей к чтению книги. Массу интересного найдёт для себя даже взрослый человек. Поэтому чтение книги может стать увлекательным, полезным для всей семьи.


Разобраться в грамоте накопления и траты денег ребятам помогает персонаж из этой же книги. Эрудированный Агрик вместе со школьниками решает математические задачи, уравнения, финансовые головоломки.

Глеб Харитоненко, учащийся ГУО «Гимназия №19»:
Я бы купил вначале жильё и надо подумать о питании. Потом – такие аксессуары, как машина, платья всякие для женщин, кольца. Вначале нужно купить всё важное для жизни.

Здесь можно узнать об истории появления денег, о пользе банков, как быть экономным, современных способах оплаты через карточку. Каждый раз сборник практических советов дополняют новыми миниатюрами.

В этом году в книге появился словарь финансовых терминов и раскраски. А главное – самые сложные, на первый взгляд, премудрости финансовой грамоты здесь изложены интересно и понятно.

Научить ребенка распоряжаться деньгами с детства: минским школьникам подарили азбуку финансовой грамотности

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