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Найти, чем интересуется современный школьник, студент: интерактивные встречи с МЧС

17.02.2017 - 18:11

Новости Беларуси. В конце зимы сотрудники МЧС еще раз напоминают главные правила безопасности: как избежать пожаров в межсезонье, обойтись без травм во время детских игр и защитить себя и других в чрезвычайных ситуациях. Подобное профилактическое мероприятие провели в Клецком сельскохозяйственном лицее.

В простой и доступной форме учащимся объяснили жизненно необходимые правила безопасности.

Максим Сытько, ученик Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:
За последние несколько мероприятий мы осознали, что в доме играть со спичками очень плохо, где-то бросать непотушенную спичку в сухую погоду тоже  плохо, не нужно разводить костры в неотведенных для этого местах. Те мероприятия, которые проводились, они помогут, и очень сильно помогут.

Для эффективной работы с молодежью сотрудники МЧС всегда ищут новые подходы.

Видеофильмы, квест-игры, присутствие в социальных сетях – такой нестандартный подход дает свои результаты. Только в Клецком районе количество случаев детского травматизма снизилось в разы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Вашкевич, начальник Клецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Динамика положительная есть. В этом году у нас не зарегистрировано случаев гибели. Каждый год мы пытаемся найти что-то новое, посмотреть, чем интересуется современный школьник, студент. О чем они пишут в своих соцсетях, блогах, видео.

И на основании проведенного анализа мы подибраем направления, различные игры и фильмы и прочие методы.

Найти, чем интересуется современный школьник, студент: интерактивные встречи с МЧС

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