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Названы причины, по которым 81-му кандидату в местные Советы депутатов отказали в регистрации на участие в выборах

20.01.2018 - 16:42

Новости Беларуси. Тем временем Минская городская избирательная комиссия рассмотрела заявления об отказе в регистрации кандидатов. 81 человек не смог продолжить предвыборную гонку, но 27 из них обратились с повторными заявлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неверные адреса и паспортные данные, неточность заполнения подписных листов или, к примеру, указание неполной суммы доходов – причины отказа были самые разные. Поданные кандидатами документы комиссии проверяли до 18 января. Причем, речь идёт не только о декларации о доходах и имуществе.

Проверке подлежали также подписи, изучалась информация личного характера. Простить  избиркомы вправе незначительные погрешности.

Например, если претендент ошибся менее чем на 20 %, определяя свой годовой доход, или, при подаче заявления о регистрации, забыл указать точную дату.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Минского городского Совета депутатов 28 созыва:
Основная проблема – неправильное заполнение подписных листов. Пункт шесть, пункт семь заполняется собственноручно тем человеком, который даёт свой голос. Но в подавляющем большинстве эта ошибка и звучала. Также бывает неправильно указаны паспортные данные. На втором месте – неправильное заполнение налоговых деклараций. Конечно, я понимаю тех кандидатов, которые говорили, что они забыли указать земельный участок, часть доли собственности. Но это является грубым нарушением.

20 января городская комиссия рассмотрели первые 9 жалоб и заявлений. Следующее подобное заседание пройдёт в понедельник. Напомню, выборы в местные советы пройдут в Беларуси 18 февраля.

Названы причины, по которым некоторым кандидатам отказали в регистрации в местные Советы депутатов

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