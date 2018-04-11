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Названы составы команд Беларуси и Словакии на матч Кубка Федерации

11.04.2018 - 18:17

Новости Беларуси. Стали известны составы женских сборных Беларуси и Словакии на матч Кубка Федерации. Он состоится 21-22 апреля в Минске.

По информации пресс-службы Белорусской теннисной федерации, состав белорусской сборной выглядит следующим образом: Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова.

Сборная Словакии приедет в белорусскую столицу в составе: Виктории Кужмовой, Яны Чепеловой, Анны Каролины Шмидловой, Ребекки Шрамковой. Лидеры сборной – Магдалена Рыбарикова и Доминика Цибулкова – не примут участие в матче.

Беларусь и Словакия всего один раз играли друг против друга. Матч проходил в июле 2004 года в Братиславе. В тот раз победу одержали словацкие теннисистки.

Фото: tennis.by

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