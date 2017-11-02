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Названы составы сборных в финале Кубка Федераций: Виктории Азаренко в списке нет

02.11.2017 - 13:22

Новости Беларуси. Стали известны составы команд на предстоящем матче Кубка Федераций между командами Беларуси и США.

По информации Белорусской теннисной федерации, финальный матч пройдет 11 и 12 ноября в Минске на «Чижовка-Арене».

В составе белорусской сборной представлены теннисистки Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова. Капитан команды – Эдуард Дубров.

В середине октября в финале турнира в Тяньцзине Арина Соболенко сыграла с Марией Шараповой – здесь подробнее.

В списке отсутствует Виктория Азаренко, которая пропустила несколько последних стартов по личным обстоятельствам.

Команда США представлена Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Рождрес и Элисон Риске. Наставником команды стала Кэти Риналди.

Отмечается, что данные составы не являются окончательными. 

Белорусские теннисистки победили команды Нидерландов и Швейцарии, а американки выиграли сборные Германии и Чехии.

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