Названы составы сборных в финале Кубка Федераций: Виктории Азаренко в списке нет

Новости Беларуси. Стали известны составы команд на предстоящем матче Кубка Федераций между командами Беларуси и США.

По информации Белорусской теннисной федерации, финальный матч пройдет 11 и 12 ноября в Минске на «Чижовка-Арене».

В составе белорусской сборной представлены теннисистки Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова. Капитан команды – Эдуард Дубров.

В середине октября в финале турнира в Тяньцзине Арина Соболенко сыграла с Марией Шараповой – здесь подробнее.

В списке отсутствует Виктория Азаренко, которая пропустила несколько последних стартов по личным обстоятельствам.

Команда США представлена Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Рождрес и Элисон Риске. Наставником команды стала Кэти Риналди.

Отмечается, что данные составы не являются окончательными.

Белорусские теннисистки победили команды Нидерландов и Швейцарии, а американки выиграли сборные Германии и Чехии.