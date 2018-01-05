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Названы ТОП товаров, которые везут российские туристы из Беларуси

05.01.2018 - 19:05

Новости Беларуси. Конфеты, колбаса, зефир и сыр – вот главный список сувениров, которые увозят российские туристы из Минска после новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых торговых центрах отмечают, что именно туристов из России в 2018 году очень много. И не удивительно, ведь именно белорусская столица по опросам оказалась самой популярной для новогодних поездок. Так же в приоритетах у гостей магазины льна, текстиля и косметики.

Многие товары не нуждаются в рекламе, так как продаются почти в каждом городе соседней страны в специализированных торговых точках под брендом «Белорусские товары». Исключительно туристическую выручку в столичных магазинах обещают посчитать после Рождества.  

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Названы ТОП товаров, которые везут российские туристы из Беларуси

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