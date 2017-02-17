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Не нашли настолько трудной ситуации: в Клецком районе из 6 человек от уплаты сбора освободили одного

17.02.2017 - 18:05

Новости Беларуси. На Минщине есть первые примеры освобождения от денежного сбора граждан, не участвующих в финансировании госрасходов.

Основанием для отмены налога стали сложные жизненные условия, в которые попали жители.

Соответствующие решения принимают специальные комиссии, созданные при райисполкомах. Так, в Клецком районе из шести поданных заявлений удовлетворили одну.

К комиссии обратился мужчина, который не мог работать по состоянию здоровья.

Рассмотрев все материалы и объяснения, специалисты освободили жителя от финансового сбора. Заявления остальных граждан были отклонены: комиссия посчитала их аргументы недостаточно весомыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нина Майсейчик, начальник отдела материально-бытового обеспечения Клецкого района:
К рассмотрению материалов комиссия подходила очень тщательно. Все материалы изучались с выездом на место. Из шести рассмотренных дел пяти лицам отказано в освобождении от уплаты налога.

 Как правило, все граждане молодого, трудоспособного возраста на протяжении длительного времени не неработают.

Не работают и особо не стремятся трудоустроиться. Просмотрев эти дела, тащтельно во все вникнув, не нашли мы настолько трудной жизненной ситуации, на основании которой мы могли бы человека освободить от данного налога.

Не нашли настолько трудной ситуации: в Клецком районе из 6 человек от уплаты сбора освободили одного

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