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Не нужно устанавливать десятки приложений. Что предложили белорусы на Международном конкурсе стартапов «BizTech–2018»?

13.05.2018 - 15:41

Новости Беларуси. Свежий взгляд на инновационные технологии. 12 стартап-проектов представили белорусы в финале престижного Международного конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В проекте приняли участие десятки студентов, школьников, молодых ученых и предпринимателей из Беларуси, России и Казахстана.

Организаторами проекта выступили Парк высоких технологий и экономический факультет БГУ. Особое внимание здесь уделили новым проектам для мобильных сервисов. Они предназначены для здравоохранения, образования и бизнеса.

Дарья Мороз, студент БГУ:
Это гастрономическое веб и мобильное приложение, которое объединяет все возможные функции для ресторанов, кафе, баров. Чтобы пойти поужинать в пятницу вечером, вы можете открыть наше приложение, поставить функции по геолокации (то есть самое близкое к вам заведение), а так же открыть функцию по наличию свободных мест. Это является нашей «фишкой».

Дмитрий Марушко, заведующий кафедрой экономической информатики БГУ:
Основная задача, которую мы ставим перед собой – создать инновационную площадку, где студенты молодые и будущие предприниматели могли бы продемонстрировать свои проекты, для того, чтобы получить знания, опыт, обратную связь и найти инвестора.

В ПВТ созданы самые благоприятные условия для развития IT-бизнеса. Только в 2018 году парк значительно прирос по количеству резидентов. Среди них есть и стартапы.

Денис Войгяница, участник конкурса:
Мы представляем проект «Стил лайф». Это поиск, оплата услуг частных юридических лиц. Наш проект уменьшит безработицу в стране, выведет из тени бытовые услуги и привлечет инвестиции в страну. Чистка обуви, выгул собаки, не говоря о такси и доставке еды. В нашем приложении это все объединено. Вам не нужно на смартфоне устанавливать десятки этих приложений направлениям.

Проекты оценят представители бизнес-сообщества и преподаватели экономического факультета БГУ. Имена победителей назовут 18 мая. Создатели лучших проектов получат поддержку инвесторов и смогут пройти стажировку в бизнес-компаниях.

Не нужно устанавливать десятки приложений. Что предложили белорусы на Международном конкурсе стартапов «BizTech–2018»?

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