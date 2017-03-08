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Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой

08.03.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Самый ходовой товар сегодня – цветы. Впрочем, любоваться ими бесконечно можно не всегда. Неподвластны увяданию лишь ландыши, подсолнухи и лилии, которые смотрят с картин в Национальном художественном музее.

8 марта здесь презентовали выставку Юлии Гайдуковой. Работы объединило говорящее название экспозиции – «Умиление простым».

Юлий Гайдукова, художница:
Для того, чтобы найти красоту, не обязательно обращаться к каким-то экзотическим темам. Можно и в простых вещах находить радость.

Весенней легкостью, изяществом и нежностью наполнены натюрморты и пейзажи автора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке представлено около 20 работ.

Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой
Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой
Фото. Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой
Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой
Фото. Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой
Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой
Фото. Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой
Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой
Фото. Не обязательно обращаться к экзотическим темам: 8 марта открылась выставка «Умиление простым» Юлии Гайдуковой

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