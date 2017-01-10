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Не оставить ни одного ребенка без внимания: всё об акции «Наши дети»

10.01.2017 - 16:55

Новости Беларуси. Это программа «Большой город», в котором отгремели праздничные салюты. Мы встретили 2017! Только мы поздравляли вас с наступающим, как надо опять поздравлять с Рождеством, что мы с удовольствием и делаем. С уже наступившим вас Новым годом и Рождеством!

Пусть исполнятся все загаданные вами желания. Спокойствия на работе, финансового благополучия и мира в ваших семьях. В эти дни мы особенно внимательны к нашим близким. В знак любви и признательности за то, что они есть, мы дарим им подарки, находим и говорим теплые слова, собираем за праздничным столом всех, кого очень хотим видеть.

Хочется, чтобы в эти особенные дни никто не был обделен этим вниманием. Мы решили поговорить об этом – о большом внимании, которое большой город оказывает ребятам. Особенно тем, кто в силу сложившихся обстоятельств остался без внимания родителей. Как же для них совершается новогоднее волшебство? Об акции «Наши дети» расскажет председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

Не оставить ни одного ребенка без внимания: всё об акции «Наши дети»

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