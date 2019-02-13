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«Не проблема»: игрок «Арсенала» на русском языке ответил на вопрос о погоде и газоне

13.02.2019 - 23:56

Новости Беларуси. БАТЭ в ожидании встречи с «Арсеналом», а «канониры» готовятся взять свое. Уже 14 февраля соперники проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Приезд «Арсенала» – это всегда ажиотаж. Не только для болельщиков, но и для футболистов. Впрочем, БАТЭ уже привык к визитам грандов, и даже Александр Глеб признается, что от приезда некогда родного клуба трепета не испытывает.

«Чтобы я ощущал трепет – такого нету». Глеб накануне матча с «Арсеналом» в Борисове

Диспозиция сил в преддверии матча очевидна. «Арсенал» на ходу, а БАТЭ – без игрового тонуса вот уже почти три месяца.

Кроме того, «желто-синие» в межсезонье понесли кадровые потери, которые пока не восполнили. И главная из них – Мирко Иванич.

Накануне матча БАТЭ–«Арсенал» Алексей Бага рассказал об ожиданиях перед игрой и уходе Мирко Иванича

Впрочем, рулевой БАТЭ признает: работу вели планомерно и к приезду «Арсенала» не форсировали события.

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Внешние обстоятельства приезжих футболистов не пугают. Вратарь «Арсенала» Петр Чех на пресс-конференции с улыбкой выслушал вопрос о погоде и газоне и по-русски же ответил.

Петр Чех, вратарь ФК «Арсенал»:
Не проблема.

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Мотивации БАТЭ будет не занимать, особенно новичкам, которым предстоит доказывать, что в большой клуб они попали не зря.

Боян Дубайич, игрок ФК БАТЭ:
Большой мотив у каждого игрока, каждый хочет себя проявить завтра. Поэтому не смотрим на погоду, не смотрим на… да, это «Арсенал», но мотив прост – проявить себя. И ждать чуда.

Произойдет ли чудо – узнаем 14 февраля. Начало матча в 20:55 по белорусскому времени.

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