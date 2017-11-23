﻿ Главное здание собора Рождества Христова в Солигорске откроют и торжественно освятят 26 ноября | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Главное здание собора Рождества Христова в Солигорске откроют и торжественно освятят 26 ноября

23.11.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Кафедральный собор Рождества Христова в Солигорске торжественно освятят и откроют 26 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строительство комплекса началось еще в 1994 году, но в связи с финансовыми трудностями было временно заморожено.

До сих пор здесь действовали только два храма из трех. А теперь свои двери для верующих откроет и главный собор комплекса. Здесь разместятся крупнейшая в Слуцко-Солигорской епархии воскресная школа, помещения для сестр милосердия и молодежного братства.

Григорий Беляцкий, протоиерей, настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова:
Это не просто будет собор, не просто дом молитвы, но и еще такой большой духовно-просветительский центр. Каждое предприятие города Солигорска, района внесли свою лепту в строительство кафедрального собора. Поэтому мы говорим о том, что каждый человек, каждый житель города Солигорского внес свою лепту.

Высота кафедрального собора Рождества Христова 60 метров, общая площадь – 3500 квадратных метров. Во время богослужений здесь одновременно смогут находиться около 2000 человек.

Главное здание собора Рождества Христова в Солигорске откроют и торжественно освятят 26 ноября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ковчег с мощами 54 новомучеников пробудет в Минске до 21 ноября
Ковчег с мощами 54 новомучеников пробудет в Минске до 21 ноября
У меня началась череда несчастий: минчанка нашла чужой крестик. Что советуют юрист и священник
Фото: British Museum
The Guardian: почему СССР не смог уничтожить религию
Минская духовная семинария: кузница по подготовке будущих священнослужителей
«Доброе сердце нас всегда объединяет»: митрополит, архиепископ, муфтий и раввин поучаствовали в благоустройстве территории Дома милосердия в Минске
Священники Гомельской епархии сменили рясы на спортивную одежду и отправились в международный веломарафон
Священники Гомельской епархии сменили рясы на спортивную одежду и отправились в международный веломарафон
«В соцсети предложили деньги и удачу в обмен на душу»: готовы ли минчане заключить договор?
Церковь Святителя Николая Чудотворца: через пожары и столетия к главному храму деревни Тростенец
Церковь Святителя Николая Чудотворца: через пожары и столетия к главному храму деревни Тростенец
Все новости по теме Церковь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru