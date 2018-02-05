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«Не растерялся, среагировал, сделал». Сотрудник МЧС вне службы спас пострадавшего в аварии

05.02.2018 - 23:27

Новости Беларуси. Вне службы сотрудник МЧС Дмитрий Рижковский спас жизнь человеку, попавшему под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП произошло в районе улицы Притыцкого. Проезжавший мимо на своем авто спасатель остановился и оказал пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия скорой.

Дмитрий Рыжковский, пожарный-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 24 Советского РОЧС:
Очень много людей рядом стояли. Наверное, все-таки боялись подойти, потому что было много крови и открытая рана головы. Наверное, смущало. Я как сотрудник МЧС не растерялся, среагировал, сделал. Я уверен, что каждый сотрудник нашего Министерства по чрезвычайным ситуациям в такой же обстановке сделал бы то же самое, что и я.

Спасает жизни Дмитрий уже более 4 лет. За время службы в пожарной части Советского района не раз проявлял отвагу и мужество. И эти качества для него основные не только в работе, но и в обычной жизни.

«Не растерялся, среагировал, сделал». Сотрудник МЧС вне службы спас пострадавшего в аварии

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