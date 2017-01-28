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Не самый раскрученный, но резервы для роста есть: Брест может стать безвизовым для иностранных туристов

28.01.2017 - 21:26

Новости Беларуси. Брест в ближайшем будущем может стать безвизовым для иностранных туристов. Удобный пограничный режим вот уже полтора года действует в Беловежской пуще. И, что самое главное, полностью себя оправдывает.

За 2016 год в живописном белорусском заповеднике без виз побывали больше семи тысяч гостей из-за рубежа.

Увидеть воочию не только белорусскую часть Пущи, но и Брестскую Крепость, а также не самый раскрученный, однако богатый своей историей Кобрин – поляк Михал Павлючук для традиционного  мини-путешествия этой зимой выбрал именно восточное направление.

Михал Павлючук, турист (Польша):
Мои первые впечатления – это прекрасные дороги. Широкие, ровные. По меньшей мере те, по которым передвигались. Да и в белорусском консульстве обслужили на высшем уровне.

К слову, о белорусских красотах наслышаны не только соседи.

Так, один из авторитетных европейских сайтов включил Брест в топ самых удобных  для поездок с детьми.

В почетном ряду – всего шесть городов Восточной Европы. Не удивительно, ведь к нашему Деду Морозу едут со всех уголков планеты. И все же, туристический потенциал юго-запада Беларуси до конца не раскрыт. Сальдо туристических услуг положительное, но резервы для его роста еще есть.

Сергей Жуков, заместитель председателя Брестского горисполкома :
На сегодняшний день загрузка гостиничного комплекса, естественно далека от стопроцентной. И мы надеемся, что сможем увеличить поток туристов в город Брест.

На богатую спортивную инфраструктуру в Бресте возлагают особые надежды. В ближайшие два года Брестский гребной канал примет Балтийские игры и чемпионат Европы по гребле академической. И на этом немало заработает.

Павел Денисюк, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле:
Мы работаем в этом направлении, чтобы больше привлекать сюда из заграницы туристов, которые могли бы здесь у нас отдохнуть. А для тех, кто занимается гребными видами, мы предоставляем свою базу. Даже из Малайзии к нам уже приезжали.

 А этот красавец-дворец в скором будущем может принять юношеский чемпионат Европы по водному поло. И тем самым еще больше повысить привлекательность города в сфере туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не самый раскрученный, но резервы для роста есть: Брест может стать безвизовым для иностранных туристов

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