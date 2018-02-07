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В любви ему признавались целые поколения: не стало Геннадия Гарбука

07.02.2018 - 22:37

Новости Беларуси. 7 февраля не стало Геннадия Гарбука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 84 году жизни скончался народный артист Беларуси Геннадий Гарбук

Народный артист БССР 60 лет посвятил сцене. Начинал в театре имени Якуба Коласа в Витебске, вскоре перешел в Купаловский, где играл до самой смерти.

Хорошо известен он своими работами в кино. Большинство знаковых отечественных лент – именно с его участием. «Людзі на балоце», «Знак бяды» и кинохит «Белые Росы». Здесь он старший сын Ходаса – человек основательный и в чем-то расчетливый. В жизни же Геннадий Михайлович был абсолютно другим героем.

Десятки ролей, множество характеров и типажей: актёры театра – о своей профессии

Это актер, которому искренне признавались в любви целые поколения. Сыгранные им персонажи – деликатные, скромные, добрые. Он снимался не только в Беларуси, но и на «Мосфильме», «Ленфильме», Свердловской киностудии. Объездил все республики бывшего Союза, побывал на съемках в Париже.

В любви ему признавались целые поколения: не стало Геннадия Гарбука

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