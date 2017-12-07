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Здесь будут лечиться не только госслужащие, но и обычные граждане: Лукашенко о Республиканском клиническом медцентре в Ждановичах

07.12.2017 - 14:10

Новости Беларуси. В Республиканском клиническом медицинском центре должны обслуживаться как государственные служащие, так и обычные граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого требование Президента.

Какова реальная готовность строящегося центра и как здесь будет организовано обслуживание, 7 декабря обсуждали на совещании во Дворце Независимости.

В свое время в Минске планировалось строительство огромной больницы. Но стоимость объекта доходила до рекордных сумм. Тогда глава государства принял решение передать в собственность Минска Республиканский клинический медицинский центр и взамен возвести небольшую современную клинику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили (по расчетам, которые сейчас можно прикинуть, еще не успели построить эту больницу) порядка 400 млн евро. Наверное, хорошая экономия.

Мною было принято решение построить меньшую больницу, а эту огромную передать городу со всем оборудованием, персоналом – в основном, он там останется. Не думаю, что они все пойдут в новый центр, потому что там и персонала меньше надо будет.

Опять не скрою: была поставлена задача на базе этого центра создать суперсовременную больницу, где будут отрабатываться новейшие технологии. Обслуживаться там как раз будет не 6 тысяч госслужащих, а тысячи 3−4. А остальные будут обслуживаться – обычные граждане – и не только госслужащие. Там будут обслуживаться, опять же, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили находиться на обслуживании в подобном центре. Так, подчеркиваю, как во всех государствах принято. И там почти половина пациентов будет обслуживаться в том числе и платно. И это не значит, что кто-то платно, а кто-то бесплатно. Если тебя не устраивает обслуживание, например, в какой-то минской больнице, ты можешь придти, заплатить деньги, поскольку ты не по месту будешь обслуживаться, и обслужиться здесь.

Нам нужен центр. И это первый центр. Мы построим еще в каждой области подобные центры, откуда будут высочайшие технологии идти в другие медицинские центры и клиники.

Новый объект строится в Ждановичах. На его возведение потребовалось 2 года. В январе клиника будет полностью введена в эксплуатацию. Ее оснастят высокотехнологичным оборудованием. В кадровом составе будут высокопрофессиональные медики. Проектная мощность центра (а это стационар на 100 коек и поликлиника на 250 посещений в смену) позволяет обслуживать до 10 тысяч человек в год.

Здесь будут лечиться не только госслужащие, но и обычные граждане: Лукашенко о Республиканском клиническом медцентре в Ждановичах

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