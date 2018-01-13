﻿ «Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ

13.01.2018 - 22:41

Новости Беларуси. Неудачно складывается игровая неделя для баскетболистов столичных «Цмоков»: третий матч и третье поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз «драконы» были биты в лиге ВТБ «Енисеем».

Соперник в текущем сезоне никак не может найти свою игру, и в турнирной таблице банковского турнира входит в число аутсайдеров. Однако минчанам матчи с клубом из Красноярска всегда даются непросто. Вот и теперь соперник, проиграв старт, сумел во второй четверти полностью подавить хозяев и сколотить отрыв в 11 баллов.

Алесандр Семенюк, игрок БК «Цмоки» (Минск):
Провальная первая половина. Дали забить свободное трехочковое Энтони Хиллерду в защите. Неагрессивно играли, поэтому такой результат.

После большого перерыва хозяева вернулись в игру, и в начале заключительного отрезка даже подобрались к оппоненту на расстояние одного точного броска. Но финиш снова оказался смазанным. Как итог – «Енисей» увозит из Минска победу 88:74. А «драконам» остается готовиться к матчам в Кубке FIBA, где турнирная ситуация для них также пока складывается не слишком удачно.

«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный и Филипп Освальд проиграли в финале турнира в Окленде
Максим Мирный и Филипп Освальд проиграли в финале турнира в Окленде
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» крупно проиграли венгерскому «Сольноку» в матче Кубка ФИБА-Европа
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» крупно проиграли венгерскому «Сольноку» в матче Кубка ФИБА-Европа
Дэвид Кравиш: Мы проиграли, но я горжусь тем, как мы с парнями действовали на площадке
Дэвид Кравиш: Мы проиграли, но я горжусь тем, как мы с парнями действовали на площадке
Фото: instagram.com/yelenaleu
«Не перестает удивлять»: баскетболистка Елена Левченко опубликовала в соцсетях откровенное фото и поздравила с Новым годом
Напряженная баскетбольная игра «Цмоков» и «Медведей»: итог – перевес в одно очко
Напряженная баскетбольная игра «Цмоков» и «Медведей»: итог – перевес в одно очко
Люди стоя хлопали, болели и кричали: как прошел матч «Цмоков» и «Калева»
Люди стоя хлопали, болели и кричали: как прошел матч «Цмоков» и «Калева»
Тренер «Рубона» о «Цмоках»: лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе
Тренер «Рубона» о «Цмоках»: лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе
Мужская сборная Беларуси уступила Словении в матче первого раунда квалификации Чемпионата мира-2019
Мужская сборная Беларуси уступила Словении в матче первого раунда квалификации Чемпионата мира-2019
Все новости по теме Баскетбол
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru