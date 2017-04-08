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«Неделя леса»: дипломаты Беларуси 8 апреля посадили 15 тысяч деревьев

08.04.2017 - 20:24

Новости Беларуси. Сотрудники Министерства иностранных дел и ветераны дипломатической службы Беларуси 8 апреля приняли участие в «Неделе леса».

Вместе с семьями они посадили около 15 тысяч берез и сосен недалеко от Национального аэропорта «Минск».

Посадку вели на расчищенной после прошлогоднего урагана территории.

А в Смолевичском районе пустят корни «олимпийские деревья» (их посадили именитые спортсмены). Полсотни белорусских атлетов уделили несколько часов не тренировкам, а труду, результат которого станет заметен через десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Неделя леса»: дипломаты Беларуси 8 апреля посадили 15 тысяч деревьев

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