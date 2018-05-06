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Губернатор Витебской области показал лучший результат в Европе на турнире по жимовому двоеборью: видеофакт
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«Неделя спорта» за 06.05.2018
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«Ощущения прекрасные, будто вернулась в детство». Спортивный марафон для людей старше 55 лет прошёл в Минске
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Чемпионат Беларуси по шашкам: кто поедет на турнир в Сочи? Репортаж СТВ
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«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске
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На ЧМ по конькобежному спорту среди студентов Беларусь представят 18 спортсменов, в том числе Игнат Головатюк
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«Страна жила этими соревнованиями». Александр Лукашенко поучаствовал в «Снежном снайпере»
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«Это мужик, молодец!» Александр Лукашенко оценил выступление сына Николая на «Снежном снайпере»