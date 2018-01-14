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"Неделя спорта" за 14.01.2018

15.01.2018 - 12:01
"Неделя спорта" за 14.01.2018

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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» генсекретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко и призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов.
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