"Неделя спорта" за 15.04.2018

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По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх
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Как преодолеть инертность белорусского спорта и вывести Беларусь на пьедестал побед? Большой репортаж СТВ
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Татьяна Михайлова о том, сколько учатся скоростному бегу на коньках, и действительно ли помогает выигрывать костюм синего цвета?
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«Не так-то это и просто». Ведущая программы «Неделя» учится кататься на коньках у чемпионки Беларуси
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13 апреля. Что было, то было
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Президент Беларуси: «Лучше, чем спортсмен, никто не знает, как подготовить будущего спортсмена»
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Александр Лукашенко: губернаторы отвечают за спорт так же, как за посевную
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Александр Лукашенко поручил за два года сделать решительный шаг в развитии лыжных видов спорта