"Неделя спорта" за 22.04.2018

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«Я горжусь своей командой, мы не ударили в грязь лицом». Гончаров об игре «Минчанки» с турецким ВК «Эджзаджибаши»
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После двух встреч волейболисты «Шахтёра» и «Строителя» установили счёт 1:1
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«Это успех белорусского волейбола». «Минчанка» вернулась в Минск
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Результативная игра: минский «СКА» одержал победу над волейболистами «Гомеля»
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Юношеская волейбольная сборная Беларуси добилась первой победы на Чемпионате Европы U-18 в Чехии
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Волейболистки «Минчанки» проиграли девушкам из «Эджзаджибаши» в финальном матче Кубка ЕКВ
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«Не хватает чистоты»: тренер «Минчанки» – о проигрыше команде «Эджзаджибаши»
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Как волейболистки «Минчанки» готовятся к Кубку ЕКВ? Репортаж СТВ