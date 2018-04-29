"Неделя спорта" за 29.04.2018

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Льюис об участии сборной Беларуси в Чемпионате мира по хоккею: «Необходимо усиливать атаку, проведем точечную работу над ошибками»
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Сборная Беларуси по хоккею уступила норвежцам в матче «Евровызова»
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Юниорская сборная Беларуси по хоккею проиграла финнам, завершив выступление на ЧМ
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На чемпионате мира по хоккею юниорская сборная Беларуси вырвала победу у сверстников из Швейцарии
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Почти 250 комплектов детской формы, сшитых в исправительной колонии, передали юным хоккеистам
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Матч Евровызова Беларусь – Дания пройдет в Гродно 20 апреля
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«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»
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Любительский хоккей в Беларуси: как все устроено и кто в него играет?