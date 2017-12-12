Нефть марки Brent впервые с 2015 года превысила 65 долларов за баррель

Новости Беларуси. Февральские фьючерсы выросли в цене на 1%. Так инвесторы отыгрывают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Февральские фьючерсы выросли в цене на 1%. Так инвесторы отыгрывают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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