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Нефть марки Brent впервые с 2015 года превысила 65 долларов за баррель

12.12.2017 - 19:16

Новости Беларуси. Февральские фьючерсы выросли в цене на 1%. Так инвесторы отыгрывают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нефть марки Brent впервые с 2015 года превысила 65 долларов за баррель

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