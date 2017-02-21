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Неисправные светофоры и цементный дождь: главные проблемы автовладельцев Минска 21 февраля

21.02.2017 - 23:58

Новости Беларуси. Утром 21 февраля неисправность десятков светофоров в столице едва не привела к транспортному коллапсу. Лишь оперативное устранение проблемы позволило избежать крупных заторов. Специалисты пояснили: причина в обильном таянии снега и высокой влажности.

На светофоре, как на открытой электроустановке, образуется конденсат, в результате чего и происходит сбой.

Ближе к полудню работа электронных регулировщиков была восстановлена. Проверили исправность светофоров, узнали о последствиях для автовладельцев «цементного дождя» и убедились в том, что планшеты у врачей существенно облегчают работу с пациентами, в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Неисправные светофоры и цементный дождь: главные проблемы автовладельцев Минска 21 февраля

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