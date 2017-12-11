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Неизвестные украли макет бургера из торгового центра в Минске

11.12.2017 - 16:22

Новости Беларуси. Неизвестные украли рекламный макет бургера из торгового центра в Минске.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел 11 ноября вечером в ТЦ по улице П. Мстиславца. Стоимость украденного макета составляет более 600 рублей.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что в 21.40 парень взял бургер возле одного из ресторанов быстрого питания и пошел к лифту. Рядом с молодым человеком была девушка.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

На вид парню около 25-30 лет, его рост – около 175 сантиметров, темно-русые волосы. На нем была одета черная с синими вставками куртка, синие джинсы и кроссовки бордового цвета.

Спутнице молодого человека на вид 20-25 лет, рост составляет около 175 сантиметров, светлые волосы. На ней была надета светло-серая кофта с белыми надписями, синие джинсы, бордовая куртка, черные ботинки.

Свидетелей и тех, кто знает что-либо о людях, изображенных на кадрах, просьба обратиться в Первомайское РУВД лично (Белинского, 10) либо по телефонам: 8-017-239-66-18, 8-017-280-02-02, 8-044-581-17-35 или 102.

На минувших выходных стало известно, что правоохранители разыскивают молодых людей, которым кассир в столичном банке выдала лишнюю сумму денег.

В Минске кассир банка ошиблась и выдала клиентам на 2700 рублей больше (подробности здесь).

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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