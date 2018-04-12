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Неизвестные украли с трассы Минск – Гродно 98 столбов

12.04.2018 - 11:40

Новости Беларуси. Милиция разыскивает неизвестных, которые похитили 98 столбов с трассы Минск – Гродно.

По информации УВД Миноблисполкома, преступление случилось в период с 18 вечера 6 апреля до 8 утра 9 апреля. Путем свободного доступа на 84 километра автодороги Минск – Гродно у деревни Мазурка Воложинского района неизвестные похитили 98 столбов из металлопрофиля.

Длина каждого столба составляла 2,5 метра, сечение – 4х6, цвет – серый.

Столбы устанавливались с целью монтажа ограждения вдоль лесополосы на данном участке трассы. Неизвестные совершили преступление, переламывая у основания верхнюю часть столбов. Материальный ущерб, который причинен дорожно-строительному управлению, оценивается в сумму более 2,7 тысяч рублей.

Фото: УВД Миноблисполкома

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к произошедшему.

Правоохранители ищут возможных очевидцев хищения или водителей с видеорегистраторами, которые проезжали данный участок трассы.

Любую информацию просят сообщит в Воложинский РОВД. Телефоны для контактов: 8-01772-5-53-02, 8-01772-5-40-21, 8-029-685-53-02, 8-029-507-66-98, 8-029-530-56-25.

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Фото: УВД Миноблисполкома

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