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«Нельзя думать, что в мгновение мы там бульдозером всё сметём, построим новое»: как спортивные объекты адаптируют для инвалидов

15.01.2018 - 23:54

Новости Беларуси. О создании безбарьерной среды рассказали в программе «Большой город».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мы недавно провели обследование спортивных объектов. Надо сказать, что в городе работает такая мониторинговая группа, которая создана при комитете по труду, занятости и социальной защите, в состав которой входят, в том числе, и представители общественных объединений, потому что мы без них никак. Представители общественных объединений инвалидов, инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. Когда мы посещаем различные объекты столицы, чтобы посмотреть, как, всё-таки, у нас идёт работа по созданию безбарьерной среды – не могу сказать, это будет и некорректно, что мы уже прямо оборудовали все объекты инфраструктурой, которые могут принимать, в том числе, людей на инвалидных колясках, но мы близки к тому. Все новые объекты – это и «Чижовка-Арена», и «Минск-Арена», и введённый недавно бассейн в городе – они приспособлены к доступу инвалидов-колясочников.

Сложнее дело обстоит с объектами, которые были введены в эксплуатацию 10-15 лет назад.

Здесь мы будем дожидаться, конечно, реконструкции. Нельзя думать о том, что как-то сейчас там, в одно мгновение, мы там бульдозером всё сметём, построим новое. Или все пандусы, например, на проспекте Независимости оборудуем, или все подземные переходы – лифтами. Нет же, конечно. 

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