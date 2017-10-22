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«Не мужской поступок. Это верх цинизма». Контролер, в лицо которого пассажир брызнул баллончиком

22.10.2017 - 21:06

Новости Беларуси. Безбилетника, который брызнул в лицо контролеру перцовым баллончиком, задержали на неделе.

Корреспондент СТВ встретилась с контролером и попыталась восстановить события того дня.

Эдуард, контролер:
Документов у него не было. Вышли на остановке. Я попытался уговорить его дождаться милиции. Составить административный протокол. Я его не держал. Пока доставал телефон, чтобы вызвать сотрудников милиции, он достал баллончик газовый и прыснул в лицо два раза. 

Такой «заяц» за годы работы Эдуарда попадается впервые. Мужчина рассказывает, безбилетник просил позже прощения. Но одного он не может понять, «как за 55 копеек брызнуть человеку в лицо»?

Эдуард, контролер:
Просил прощения за свой поступок. Что еще человек в такой ситуации может сказать. Не мужской это поступок просто-напросто. Рецепта от всех ситуаций, конечно, не будет. За 55 копеек пырснуть в лицо? Это сверх цинизма. По-другому не скажу. 

Эта громкая история дала повод для целого журналистского расследования, ведь далеко не каждая встреча «зайца» с ревизором заканчивается мирно (здесь подробнее).

Корреспондент СТВ Виктория Ходосок и контролер Эдуард

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