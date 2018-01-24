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Необходимо снижение напряжённости в Европе. Лукашенко с Харстедом обсудили идею создания «Хельсинки-2»

24.01.2018 - 10:59

Новости Беларуси. Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом накануне заявил Президент Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем Парламентской ассамблеи этой организации Кентом Харстедом. Темой беседы стала в том числе ситуация на европейском континенте. Сегодня этому региону нужны более решительные действия по снижению напряженности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы предложили обсудить в качестве варианта, подойти к некому «Хельсинки-2» для того, чтобы ведущие страны планеты, которые входят в ОБСЕ, сели за стол переговоров и обсудили дальнейшие действия по снижению напряженности на европейском континенте. Это может быть не «Хельсинки-2», а какая-то другая формулировка – мы придумаем, как этот процесс назвать. Хотя, думаю, «Хельсинки-2» – это будет понятно, и это будет продолжением того процесса, который когда-то был обозначен по соседству с вашей страной.

Идею возрождения знаменитого Хельсинкского процесса Беларусь предлагала не единожды. Эта тема стала одной из центральных и на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая прошла летом 2017 в Минске.

Необходимо снижение напряжённости в Европе. Лукашенко с Харстедом обсудили идею создания «Хельсинки-2»

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